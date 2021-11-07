В Кирове на перекрестке улиц Щорса и Производственной изменилось движение

Когда движение на данном перекрестке будет восстановлено пока не сообщается. Фото: vk.com/gibdd43

Начиная с субботы,6 ноября, в Кирове изменено движение на перекрестке улиц Производственной и Щорса. Водителей просят быть внимательными и осторожными об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

Причиной временного ограничения автомобильного движения стали работы по восстановлению троллейбусных линий. Когда они завершатся пока не сообщается.

Стражи дорожного порядка напоминают, что в связи с наступлением сырой погоды, водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательными при перестроении, поворотах и проезде пешеходных зон.