В Кирове под колесами легковушки серьезно пострадал пешеход

Водитель «Лады Калины» сбил пешехода на скорости, причинив тому тяжелые травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу,6 ноября, в Кирове произошло ДТП с участием пешехода. Происшествие случилось в 21 час 15 минут на Октябрьском проспекте у дома №155.Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не смог вовремя затормозить и на скорости наехал на 58-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно только по «зебре» и убедившись в безопасности своих действий.