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Общество6 ноября 2021 14:44

Жители 23 домов Нововятского района остались без холодной воды

На месте аварии теплосетей ведутся восстановительные работы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Водоснабжение обещают восстановить до 20.00

Водоснабжение обещают восстановить до 20.00

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове в субботу, 6 ноября, жители нескольких десятков многоквартирных домов остались без холодной воды. Причиной временного прекращения подачи ресурса послужила авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

Представители ресурсоснабжающей организации сообщили, что холодное водоснабжения отключили в нескольких домах в слободе Корчемкино и Лосево, а также на улицах Новой и Конституции в Нововятском районе областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу ресурса обещают до 20.00. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами домов можно здесь.