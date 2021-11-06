Жители 23 домов Нововятского района остались без холодной воды

Водоснабжение обещают восстановить до 20.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове в субботу, 6 ноября, жители нескольких десятков многоквартирных домов остались без холодной воды. Причиной временного прекращения подачи ресурса послужила авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

Представители ресурсоснабжающей организации сообщили, что холодное водоснабжения отключили в нескольких домах в слободе Корчемкино и Лосево, а также на улицах Новой и Конституции в Нововятском районе областного центра.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу ресурса обещают до 20.00. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами домов можно здесь.