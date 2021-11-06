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Общество6 ноября 2021 13:58

В Даровском районе неделю ищут пропавшего без вести пенсионера

О местонахождении мужчины ничего не известно с 30 октября
Алексей Романов
Алексей Романов
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В последний раз пенсионера видели в конце прошлого месяца. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В последний раз пенсионера видели в конце прошлого месяца. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 62-летнего жителя села Верховонданка Даровского района. В последний раз Александра Кокорина видели 30 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего пенсионера. Рост Александра Дмитриевича ниже среднего -163 см. У него худощавое телосложение, черные с сединой волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.