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Происшествия6 ноября 2021 12:01

В Куменах молодой человек умышленно разбил мемориальный стенд

На 22-летнего подозреваемого завели уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Молодого человека задержали и допросили

Молодого человека задержали и допросили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пгт Кумены 22-летний местный житель разбил мемориальный стенд в Аллее Славы парка Победы. Молодой человек привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, совершил преступление умышленно. Он ударил рукой по стенду, посвященному Герою Советского Союза Аркадию Лобачеву. В результате памятное сооружение раскололось на несколько обломков и утратило прежний вид.

В настоящее время молодой человек задержан. Следователи выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.