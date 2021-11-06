В Куменах молодой человек умышленно разбил мемориальный стенд

Молодого человека задержали и допросили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пгт Кумены 22-летний местный житель разбил мемориальный стенд в Аллее Славы парка Победы. Молодой человек привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказали в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, совершил преступление умышленно. Он ударил рукой по стенду, посвященному Герою Советского Союза Аркадию Лобачеву. В результате памятное сооружение раскололось на несколько обломков и утратило прежний вид.

В настоящее время молодой человек задержан. Следователи выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.