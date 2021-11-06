В Кировской области за сутки COVID-19 заболели более 280 человек

Медицинские работники продолжают работать в условиях колоссальной нагрузки Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 6 ноября, в Кировской области выявили 262 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 21 случай. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 517 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5108. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 210 жителям региона, 41 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 614.

В амбулаторных условиях лечатся 10262 человека. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 775 жителей. За сутки вакцинировался 6121 житель региона.