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Общество6 ноября 2021 9:33

В Кирове приняли в эксплуатацию отремонтированную улицу Шинников

Протяженность участка составила более 500 метров
Алексей Романов
Алексей Романов
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На улице уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили бордюры и благоустроили тротуары. Фото: admkirov.ru

На улице уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили бордюры и благоустроили тротуары. Фото: admkirov.ru

В Кирове в рамках третьего и последнего в этом году этапа реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Шинников. Экспертная комиссия проверила объект и дала разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам представителей подрядной организации, общая протяженность участка составила более 500 метров. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили бордюры и восстановили тротуары.

Добавим, что аналогичные работы провели на улицах Крутикова и Октябрьская. Всего в ближайшее время планируется принять еще 5 объектов. Благоустройство дорожной инфраструктуры в текущем году проходило по заранее утвержденному графику. Серьезных нарушений выявлено не было.