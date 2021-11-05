Кировчанину, организовавшему игорный клуб, грозит до 2 лет лишения свободы

Во время обыска из помещения изъято несколько компьютеров с программным обеспечением и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове 18-летний местный житель может сесть в тюрьму на 2 года за организацию и проведение азартных игр. Полученными преступным путем деньгами молодой человек распоряжался по своему усмотрению. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что в период с июля по август подозреваемый организовал игорный клуб в одном из арендованных помещений на улице Пролетарской. Кировчанин единолично обеспечивал бесперебойную работу компьютерных программ и обслуживал клиентов.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.