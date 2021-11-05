Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 16:11

Кировчанину, организовавшему игорный клуб, грозит до 2 лет лишения свободы

Все материалы уголовного дела уже переданы в суд
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во время обыска из помещения изъято несколько компьютеров с программным обеспечением и другое специальное оборудование

Во время обыска из помещения изъято несколько компьютеров с программным обеспечением и другое специальное оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове 18-летний местный житель может сесть в тюрьму на 2 года за организацию и проведение азартных игр. Полученными преступным путем деньгами молодой человек распоряжался по своему усмотрению. Об этом рассказали в областном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что в период с июля по август подозреваемый организовал игорный клуб в одном из арендованных помещений на улице Пролетарской. Кировчанин единолично обеспечивал бесперебойную работу компьютерных программ и обслуживал клиентов.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.