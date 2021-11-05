Несостоявшаяся поездка в Казань обошлась кировчанину в 60 тысяч рублей

Деньги у потерпевшего списали сразу после того, как только он указал реквизиты своей банковской карты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отделение полиции обратился 27-летний кировчанин, которого обманули на 60 тысяч рублей. Деньги у потерпевшего выманил дистанционный мошенник. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что потерпевший хотел добраться из Советска до Казани на попутной машине. Для этого он оставил заявку на популярном интернет- сайте. Через некоторое время с ним связался «водитель», который согласился довезти его до пункта назначения за 600 рублей. Мужчина попросил сделать 100% предоплату и скинул ссылку, по которой можно это сделать. Молодой человек поверил и перевел со своей банковской карты требуемую сумму. После чего с его счета списались все средства, а злоумышленник перестал выходить на связь.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз просят не попадаться на уловки мошенников, быть внимательными и осторожными.