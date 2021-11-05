В Даровском районе более двух недель продолжаются поиски 51-летнего мужчины

О местонахождении мужчины ничего не известно уже более 15 дней. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 51-летнего мужчины. В последний раз уроженца пгт Даровской Андрея Мосеева видели 10 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Андрея Георгиевича составляет 175 см. У него нормальное телосложение, русые с проседью волосы и серые глаза. К особым приметам можно отнести отсутствие пальцев рук. Во что был одет на момент исчезновения не известно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.