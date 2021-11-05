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Общество5 ноября 2021 12:34

В Кирове в районе бывшего речного порта появится обелиск военным морякам

Пока на месте будущего сооружения заложили памятный камень
Алексей Романов
Алексей Романов
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В торжественном заложении памятного камня приняли участие власти города и ветераны-моряки. Фото: admkirov.ru

В торжественном заложении памятного камня приняли участие власти города и ветераны-моряки. Фото: admkirov.ru

В Кирове в районе бывшего речного порта прошла церемония заложения памятного камня. На этом месте в скором времени появится обелиск, посвященный военным морякам и речникам. Об этом сообщили в администрации города.

В торжественном мероприятии приняли участие власти города, ветераны и воины запаса общественных объединений морских частей погранвойск, военно-морского флота, морской пехоты и авиации, а также ветеранской организации Вятского речного пароходства. Перед заложением камня прозвучали гвардейский марш Адмиралтейского полка и звуки ударов, сделанных в корабельную рынду с исторического судна «Павел».

По словам представителей Первомайского терруправления, обелиск планируют возвести уже в следующем году. Сооружение будет в форме якоря высотой около 3 метров.