Жители десятков многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды

Причиной отключения стали ремонтные работы на тепловых сетях Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жильцы десятков домов остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужили ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, холодной воды не будет до 18.00 в нескольких многоквартирных домах, расположенных на улицах Лепсе, Ломоносова, Проезжей, Школьной, а также на Студенческом и Суворовском проездах в Октябрьском и Первомайском районах областного центра.

В зону отключения будет организован подвоз питьевой воды. Для этих целей задействованы несколько цистерн. Подробнее об адресах и графике отключения можно узнать, перейдя по ссылке.