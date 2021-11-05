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Общество5 ноября 2021 11:37

Жители десятков многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды

Подачу ресурса обещают восстановить до 18.00
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения стали ремонтные работы на тепловых сетях

Причиной отключения стали ремонтные работы на тепловых сетях

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жильцы десятков домов остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужили ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, холодной воды не будет до 18.00 в нескольких многоквартирных домах, расположенных на улицах Лепсе, Ломоносова, Проезжей, Школьной, а также на Студенческом и Суворовском проездах в Октябрьском и Первомайском районах областного центра.

В зону отключения будет организован подвоз питьевой воды. Для этих целей задействованы несколько цистерн. Подробнее об адресах и графике отключения можно узнать, перейдя по ссылке.