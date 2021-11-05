За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 283 человек

В отделении реанимации кировские медработники спасают жизни 206 жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 5 ноября, в Кировской области выявили 263 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 20 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 265 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5204. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 610.

В амбулаторных условиях лечатся 10485 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 620 жителей. За сутки вакцинировались 2802 кировчанина.