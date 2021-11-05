Кировские врачи вернули к полноценной жизни 9-летнего ребенка, упавшего с высоты 4 этажа

Врачи провели девочке сложную операцию с использованием металлоконструкций. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи кировского Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и Детской областной больницы вернули к полноценной жизни 9-летнюю девочку, упавшую с высоты 4 этажа. Ребенку потребовалась длительная реабилитация. Об этом сообщили в Минздраве Кировской области.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Юная кировчанка получила серьезные травмы после падения с большой высоты. Девочку экстренно госпитализировали в медучреждение. У ребенка диагностировали переломы таза и нескольких позвонков, а также сильный ушиб головного мозга и грудной клетки.

Ребенку провели операцию с использованием фиксирующих металлоконструкций и назначили специальное медикаментозное лечение. После того, как пострадавшая стала поправляться, ее перевели на дальнейшую реабилитацию в Детскую областную больницу.

В ноябре этого года у девочки убрали металлические элементы и провели полное обследования. На сегодняшний день ребенок практически полностью восстановился и может жить прежней жизнью.