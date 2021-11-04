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Общество4 ноября 2021 17:54

Кировчане смогут прийти в МФЦ без QR-кода

Однако предварительная запись обязательна для получения большинства услуг
Анастасия Калашникова
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При обращении в офисы все еще необходимо носить маску. Фото: kirovreg.ru

При обращении в офисы все еще необходимо носить маску. Фото: kirovreg.ru

Кировские МФЦ с 8 ноября начнут работать в штатном режиме. Об этом сообщило областное правительство.

Придя по предварительной записи, можно будет получить все необходимые услуги. При этом предъявлять QR-код не обязательно. В режиме текущей очереди, без записи, кировчане смогут забрать готовые документы, получить услуги Росреестра, зарегистрироваться на платформе «Умные услуги» и портале Госуслуг, восстановить и подтвердить учетную запись, распечатать QR-код.

Кировчанам напоминают: ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно в любом случае. Кроме того, стоит заметить, что получить необходимую помощь можно на портале Госуслуг.

Напомним, ранее мы писали, что в Кировской области решено было не продлевать нерабочие дни. С 8 ноября учреждения региона возвращаются к штатному режиму работы. Однако в ряде общественных мест все еще придется предъявлять QR-код. Подробнее - здесь.