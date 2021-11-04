В Кирове волонтеры спасли котенка, застрявшего в двигателе машины

Зверек сильно пострадал и перенес тяжелую операцию, но выжил. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Кировские волонтеры спасли котенка, застрявшего в двигателе машины. Пост об этом появился в паблике «Дари Добро».

- Зима почти наступила, малышам очень холодно зимой на улице. А если нет подвала, если потерялся или выкинули - куда идти? Нередко кошки забираются в отсеки, где находится двигатель. Так произошло с котенком по имени Хромик, - пишут волонтеры в группе.

Малыша с трудом получилось достать из двигателя. К сожалению, котенок получил сильные травмы: раздробленная лапка, травмированное ушко и разрыв брюшной стенки в двух местах. Зверька в течение пяти часов оперировали в местной клинике. Хромик восстанавливается, сообщают волонтеры - уже кушает сам. Хотя шанс на спасение был не очень велик.

Волонтеры просят у кировчан помощи в оплате лечения котенка. Требуется около 12 тысяч - по подсчетам добровольцев. Если вы хотите помочь, вся информация находится здесь.