В Кирове произошло тройное ДТП на улице Ленина

Авария произошла утром 4 ноября. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло тройное ДТП на одном из самых оживленных перекрестков города. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла утром 4 ноября, в 9 часов, у дома №174 на улице Ленина. У пешеходного перехода столкнулись «Рено Дастер», «Лада Приора» и «Равон». Не поделили полосу или кто-то замешкался - неизвестно. В результате аварии пострадал только один человек - водитель «Рено». Степень тяжести его травм не уточняется. Другие водители, пассажиры и пешеходы, к счастью, не пострадали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Ведомство устанавливает все обстоятельства и условия совершения аварии.