В инфекционных больницах Кировской области от коронавируса лечат 5119 пациентов

В тяжелом состоянии находятся 208 пациентов, 41 заболевший находится на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 4 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 26 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 564 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5119. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 208 жителям региона, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 606.

В амбулаторных условиях лечатся 10540 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 911 жителей. За сутки вакцинировались 8610 кировчан.