В Кирове домашних птиц бесплатно вакцинируют от птичьего гриппа

Вакцинация домашних птиц пройдет во всех районах Кирова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове пройдет бесплатная вакцинация домашних птиц от H1N1. Как сообщает горадминистрация, областной центр вошел в зону наблюдения из-за выявления очага птичьего гриппа в Зуевском районе.

С 8 ноября специалисты начнут адресный обход домохозяйств. Сотрудники предложат горожанам осмотреть и привить птиц, а также возьмут пробы материала при подозрении на заболевание. В первый день мероприятий выездная вакцинация пройдет в Октябрьском районе - сначала в селе Русском, после в Бахте, Костино и других населенных пунктах.

Подробный график можно посмотреть здесь.

Кировчан информируют: сообщить о наличии птицы в подворьях можно по телефонам 27-27-51, 8-922-958-90-32. Теруправлениям рекомендовано определить количество нужных сил и средств, если в городе произойдет вспышка заболевания. Жителям региона также напоминают, что птичий грипп может передаваться и человеку - при тесном контакте с зараженной и мертвой особью. В некоторых случаях - при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.