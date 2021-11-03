В Кирове 4 и 6 ноября пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове в праздничные дни пройдут традиционные «сплошные проверки». Пьяных водителей будут ловить 4 и 6 ноября, по информации региональной ГИБДД.

Мероприятие пройдет в Ленинском, Нововятском и Октябрьском районах. На заранее выбранных участках улиц будут останавливать все транспортные средства. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны, тоже будут под контролем. Как всегда, в помощь автоинспекторам выйдут представители добровольных народных дружин, а также активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: за вождение в пьяном виде придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит помнить, что во всех патрульных автомобилях стоят видеорегистраторы.