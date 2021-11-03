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Общество3 ноября 2021 13:43

Мэрия Кирово-Чепецка ищет перевозчика для Каринской узкоколейки

Аукцион по выбору организации, которая этим займется, состоится 15 ноября
Анастасия Калашникова
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Перевозчику готовы заплатить более 16 миллионов рублей.

Перевозчику готовы заплатить более 16 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке ищут перевозчика для Каринской узкоколейки. На сайте госзакупок появился лот по поиску организации, которая займется перевозкой пассажиров. Заказчиком стала чепецкая горадминистрация.

Начальная сумма контракта - 16 миллионов 213 тысяч рублей. Средства пойдут из городского бюджета. Согласно документам, за эту сумму перевозчик должен ежедневно проводить пять рейсов из Каринторфа до остановочного павильона «Новый» и столько же - обратно. Кроме того, в экстренных случаях он будет обязан осуществлять дополнительные рейсы. Контракт заключат на год - с 1 января по 31 декабря 2022 года.

На данный момент идет подача заявок на конкурс. Срок окончания их приема - 12 ноября. Сам аукцион состоится 15 ноября.