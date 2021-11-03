В Кировской области за сутки заразились коронавирусом почти 300 человек

В реанимации находятся 214 заразившихся. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 3 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 23 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 514 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5217. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 214 жителям региона, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 606.

В амбулаторных условиях лечатся 10630 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 753 жителя. За сутки вакцинировались 7842 кировчанина.