В Кирове набирают дайверов в группу поиска человека, пропавшего в районе реки Вятки

Мужчину будут разыскивать в самой реке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове разыскивают мужчину, который мог утонуть в Вятке. Сейчас набираются добровольцы на поиски. Информация появилась в паблике водолазной группы «Добротворец».

По сообщению группы, разыскивают 35-летнего Руслана Бояринцева. Район поисков - река Вятка в Нововятском районе. Волонтеры набирают дайверов с полным комплектом снаряжения для погружения, подводных охотников и судоводителей со своими лодками. Сбор объявлен 4 ноября в 11 часов.

Если вы хотите и можете помочь, или знаете тех, кто может помочь в поисках, всю необходимую информацию о месте сбора группы и контакты поисковиков можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее мы сообщали о поисках 15-летней девушки, пропавшей без вести. Эта история окончилась успешно. Волонтеры сообщили, что потерявшаяся кировчанка «найдена, жива».