Кировская Гордума покупает квадрокоптер почти за 100 тысяч рублей

За квадрокоптер Гордума готова заплатить 93 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове Гордума планирует закупить квадрокоптер. Лот появился на сайте торгов. Согласно информации на портале, ведомство готово заплатить за аппарат 93,7 тысяч рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 9 ноября. На следующий день после окончания их приема планируется заключить контракт с поставщиком. В течение 15 дней с этой даты аппарат должны доставить заказчику.

Идея вызвала живой отклик: так, депутат предыдущего созыва Гордумы Алексей Кузьмин прокомментировал закупку на своей странице ВКонтакте. «Все комиссии и пленарные заседания Думы проходят в здании. Даже аппаратчики редко покидают свои кабинеты. Квадрокоптер запускать по коридорам - сомнительное развлечение», - пишет кировчанин.

Стоит отметить, однако, что прежде такие дроны использовала горадминистрация - для наблюдений, как зимой чистят крыши от снега.