Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 16:58

Кировская Гордума покупает квадрокоптер почти за 100 тысяч рублей

Поставщика определят 9 ноября
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За квадрокоптер Гордума готова заплатить 93 тысячи рублей.

За квадрокоптер Гордума готова заплатить 93 тысячи рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове Гордума планирует закупить квадрокоптер. Лот появился на сайте торгов. Согласно информации на портале, ведомство готово заплатить за аппарат 93,7 тысяч рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 9 ноября. На следующий день после окончания их приема планируется заключить контракт с поставщиком. В течение 15 дней с этой даты аппарат должны доставить заказчику.

Идея вызвала живой отклик: так, депутат предыдущего созыва Гордумы Алексей Кузьмин прокомментировал закупку на своей странице ВКонтакте. «Все комиссии и пленарные заседания Думы проходят в здании. Даже аппаратчики редко покидают свои кабинеты. Квадрокоптер запускать по коридорам - сомнительное развлечение», - пишет кировчанин.

Стоит отметить, однако, что прежде такие дроны использовала горадминистрация - для наблюдений, как зимой чистят крыши от снега.