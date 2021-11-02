В Куменском районе столкнулись две легковушки: оба водителя погибли

Оба водителя не пережили столкновение. Фото: vk.com/gibdd43

В Куменском районе произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись две встречные легковушки. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 2 ноября в 01.00 на трассе Киров-Малмыж-Вятские Поляны. По предварительным данным ведомства, 28-летний водитель «Шевроле Авео» выехал на «встречку», где врезался в «Шевроле Ниву» под управлением 34-летнего мужчины. Удар оказался сильным и страшным. В итоге оба водителя погибли на месте. Пассажир «Шевроле», 46-летний мужчина, выжил, однако получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проходит проверка. Уточняются все условия и причины совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.