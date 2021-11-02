Жителям Зуевского района возместят убытки от изъятия зараженных птичьим гриппом кур

Вспышку птичьего гриппа на зуевском предприятии обнаружили 28 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зуевским предприятиям, пострадавшим от изъятия заболевших гриппом птиц, компенсируют убытки. Об этом сообщили в областном правительстве.

Напомним, 27 октября в Зуевском районе произошел падеж птицы на предприятии. У них впоследствии обнаружили птичий грипп. На следующий день на подъезде к эпизоотическому очагу развернули КПП, на дорогах к предприятию установили дежурство. Всю продукцию постановили ликвидировать.

На отдельных территориях региона установили карантин для предотвращения распространения заболевания. Для этого из резервного фонда выделили три миллиона рублей.

Как сообщает глава Зуевского района Анатолий Кощеев, по состоянию на 2 ноября изъяли 574 головы птицы из личных подсобных хозяйств. Их утилизируют на собственных площадках. Согласно постановлению областного правительства, зуевчанам компенсируют весь ущерб от ликвидации птиц.

Ведомство также добавляет, что дефицита яиц в регионе не ожидается. По подсчету областного Минсельхоза, доля их производства на зуевском предприятии составляет лишь 17% от общего объема.