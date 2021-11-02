Кировчане не могут пополнить транспортные карты в терминалах из-за технических работ

Карты можно будет пополнять в обычном режиме после окончания технических работ. Фото: admkirov.ru

Кировчане столкнулись с невозможностью пополнить транспортные карты с помощью банкоматов. Как выяснилось, оплата недоступна из-за технических работ. Об этом сообщили в горадминистрации.

На данный момент кировчане могут пополнить проездной следующими способами:

- через Систему быстрых платежей;

- с помощью операторов ООО «Единая касса»;

- через интернет-банк АО «Почта Банк».

ЦДС поясняет: для пополнения через СБП нужно открыть на телефоне приложение, считывающее QR-код карты. Его можно найти на сайте и группе ВКонтакте. Кроме того, он напечатан на новых образцах карт. Отсканировав код, нужно ввести номер карты, необходимую сумму и перевести деньги.

Подробную инструкцию можно найти здесь.

По сообщению компании, после окончания технических работ карты можно будет пополнять в обычном режиме.