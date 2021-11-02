В Кировской области от коронавируса лечатся почти 16 тысяч человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 212 жителям региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 2 ноября, в Кировской области выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 25 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 611 человек. Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5328. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 212 жителям региона, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 602. В амбулаторных условиях лечатся 10 698 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 824 жителя. За сутки вакцинировались 7927 кировчан.