Ушел из жизни известный российский поэт Анатолий Гребнев, уроженец Кировской области

Анатолий Гребнев родился в селе Чистополье Котельничского района. Фото: министерство культуры Кировской области

Минкульт Кировской области сообщает о кончине известного российского поэта - нашего земляка Анатолия Гребнева.

Анатолий Григорьевич родился в 1941 году в селе Чистополье Котельничского района. В юношеские годы, после войны, окончил мединститут в Перми, после чего работал и там, и в Кирове. В семидесятые годы получил еще одно высшее образование - в литературном институте имени Горького. С 1978 года числился в Союзе писателей России. В 2004 году получил звание Заслуженного работника культуры РФ.

В течение своей жизни Анатолий Гребнев стал лауреатом множества литературных премий - в частности, имени Гайдара, Решетова, Заболоцкого. Он написал 25 поэтических книг. Неоднократно побеждал в областном конкурсе «Вятская книга года»: в номинации «Лучшее художественное издание. Поэзия».

- Основа его дарования в удивительной способности видеть и слышать сердцем. Ему было присуще радостное и светлое восприятие бытия, любви ко всему, что его окружает, к родному Чистополью. Его стихи находят живой отклик в сердцах, как искушенных любителей поэзии, так и тех, для кого они стали первым поэтическим открытием, - сообщает кировский Минкульт.

Анатолия Григорьевича не стало 1 ноября 2021 года. Он скончался на 81 году жизни.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Гребнева.