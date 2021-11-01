После жалоб кировчан на перекрестке Ленина и Тимирязева отрегулируют светофор

Светофор настроят с учетом автомобильного трафика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове отрегулируют светофор на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева. Как сообщили в городской администрации, из-за его некорректной работы 1 ноября образовалась пробка.

Дело в том, что время на выезд со второстепенной дороги на главную сократилось с двух минут до 40 секунд. В отделе транспорта пояснили, что при монтаже светофора таймер выставили в соответствии с требованиями ГИБДД.

Однако времени оказалось недостаточно для проезда перекрестка. Поэтому устройство настроят заново уже с учетом автомобильного трафика.

Напомним, что световые проекции появятся еще на пяти переходах в Кирове. Речь идет об улицах Карла Маркса, Ломоносова и других.