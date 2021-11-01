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Происшествия1 ноября 2021 18:01

Смертельное ДТП в Уржумском районе: водитель «Лады» сбил пешехода

Мужчина шел в попутном направлении
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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ДТП произошло в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

ДТП произошло в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 30 октября, в Уржумском районе насмерть сбили пешехода. Как сообщили в региональной ГИБДД, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 совершил наезд на 47-летнего мужчину.

ДТП произошло в темное время суток на улице Трактовой. По предварительной информации, пешеход двигался в попутном направлении.

Всего с 29 по 31 октября на территории Кировской области случилось 17 аварий. В происшествиях один человек погиб и еще 22 получили травмы. В том числе, пострадали четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка.