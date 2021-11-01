В Кировской области разыскивают 15-летнюю девушку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает приметы подростка. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о новой пропавшей. С 31 октября неизвестно местонахождение 15-летней Арины Князевой.

Приметы девушки: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы. Жительница Котельнича была одета в серое пальто в мелкую клетку, серые брюки в крупную клетку, черный свитер и ботинки-берцы. С собой у нее был черный рюкзак с белой молнией.

Если вам что-либо известно о том, где находится подросток, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Напомним, что в Кирове продолжаются поиски 61-летнего Васила Касимова.