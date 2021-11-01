Следком организовал проверку после гибели женщины в пожаре в Кировской области

Возгорание заметили в Юрьянском районе утром 29 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный Следком начал проверку по факту гибели в пожаре 57-летней местной жительницы. ЧП произошло в Юрьянском районе 29 октября.

Утром в селе Медяны загорелся дом, расположенный на улице Медянской. По информации ГУ МЧС по Кировской области, огонь вспыхнул в двухквартирном помещении. В строении в этот момент находилась женщина, спасти ее не удалось.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства, при которых случилась трагедия. Напомним, что также продолжается расследование по факту пожара в Пижанском районе. В деревне Ахманово мужчина отравился продуктами горения и погиб на месте.