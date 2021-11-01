В Кировской области COVID-19 с помощью ПЦР-тестов подтвердился еще у 261 жителя

В отделении реанимации медики оказывают помощь 207 пациентам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба на 31 октября, в Кировской области выявили 261 новый случай заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 23 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 192 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5548. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 207 жителям региона, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 602. В амбулаторных условиях лечатся 10 625 человек.

В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 516 жителей. За сутки вакцинировались 3516 кировчан.

Подробнее об изменении статистики за неделю с 25 по 31 октября можно узнать здесь.