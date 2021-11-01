Погода в Кирове с 1 по 5 ноября: ожидаются дожди и похолодание

Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 1 ноября, в Кирове будет пасмурно. Днем начнется небольшой дождь, который усилится к вечеру. Температура воздуха составит +7 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1. Западный ветер сменится северным. Давление составит 749 мм ртутного столба.

Во вторник, 2 ноября, первая половина дня также будет пасмурной. Затем около 15.00 в Кирове выглянет солнце. Столбик термометра будет держаться на уровне 0…-2 градусов. Ночью похолодает до -4 градусов. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный. Давление - 760 мм ртутного столба.

В среду, 3 ноября, синоптики gismeteo.ru прогнозируют пасмурную погоду. Ранним утром ожидается -6 градусов. Днем потеплеет до +1. Ветер подует юго-восточный и южный. Атмосферное давление по-прежнему будет высоким - 761 мм ртутного столба.

В четверг, 4 ноября, во второй половине дня в Кирове будет идти дождь. Температура воздуха составит +2…+3 градуса. К ночи потеплеет до +5. Порывы южного ветра могут достигать 12 м/с. Атмосферное давление повышенное - 755 мм ртутного столба.

В пятницу, 5 ноября, в течение всего дня ожидается дождь. Воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер подует юго-западный и южный со скоростью 12 м/с. Атмосферное давление останется повышенным - 752 мм ртутного столба.

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