В Малмыжском районе семейство медведей переселят на другой берег Вятки

В местном лесничестве предположили, что мишки искали место для зимовки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Малмыжском районе семейство медведей переселилось с левого берега Вятки на правый. Животные обосновались в 20 километрах от села Мари-Малмыж.

Как уточнили в местном лесничестве, в октябре хищники ищут спокойное место для зимовки. Однако в этот раз мишки «ошиблись курсом и попали в самую гущу цивилизации».

В паблике «Первый Малмыжский» сообщили, что на место уже вызвали бригаду, которая займется поимкой зверей. Животных намерены усыпить, чтобы отправить обратно на левый берег, где они смогут найти место для зимовки.