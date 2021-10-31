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Общество31 октября 2021 19:15

В Малмыжском районе семейство медведей переселят на другой берег Вятки

Животных заметили в 20 километрах от села
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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В местном лесничестве предположили, что мишки искали место для зимовки

В местном лесничестве предположили, что мишки искали место для зимовки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Малмыжском районе семейство медведей переселилось с левого берега Вятки на правый. Животные обосновались в 20 километрах от села Мари-Малмыж.

Как уточнили в местном лесничестве, в октябре хищники ищут спокойное место для зимовки. Однако в этот раз мишки «ошиблись курсом и попали в самую гущу цивилизации».

В паблике «Первый Малмыжский» сообщили, что на место уже вызвали бригаду, которая займется поимкой зверей. Животных намерены усыпить, чтобы отправить обратно на левый берег, где они смогут найти место для зимовки.