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Общество31 октября 2021 18:15

1 ноября в Кирове десятки домов останутся без электроэнергии

Ресурса не будет от двух до восьми часов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Электричество отключат в четырех районах города

Электричество отключат в четырех районах города

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В понедельник, 1 ноября, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Такие меры связаны с проведением капитального ремонта оборудования АО «Горэлектросеть».

Электроэнергии не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах, а также в заречной части города. Ресурс отключат на срок от двух до восьми часов.

Уточняется, что потребители могут обратиться с вопросами по телефонам: 564-034 или 255-977.

Полный список домов:

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru