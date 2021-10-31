1 ноября в Кирове десятки домов останутся без электроэнергии

Электричество отключат в четырех районах города
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
В понедельник, 1 ноября, в Кирове пройдут плановые отключения электричества. Такие меры связаны с проведением капитального ремонта оборудования АО «Горэлектросеть».
Электроэнергии не будет в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах, а также в заречной части города. Ресурс отключат на срок от двух до восьми часов.
Уточняется, что потребители могут обратиться с вопросами по телефонам: 564-034 или 255-977.
Полный список домов:
Фото: geskirov.ru
Фото: geskirov.ru