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Общество31 октября 2021 15:37

В Зуевском районе из-за вспышки гриппа уничтожили более 27 тысяч птиц

Планируется изъять еще около 422 тысяч голов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Вирус птичьего гриппа обнаружили на предприятии 28 октября

Вирус птичьего гриппа обнаружили на предприятии 28 октября

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области сожгли 27 290 трупов птиц в связи с эпидемией гриппа. Их изъяли на птицефабрике ООО «Зуевское любимое», а также в городе Зуевке, селе Сезенево и деревне Зуи.

- Охотники отстреливают дикую птицу для исследования на грипп птиц, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Планируется дальнейшее сжигание трупов птицы.

Согласно распоряжению регионального правительства, чтобы не допустить распространение птичьего гриппа планируют изъять 422 015 голов куры, 110 298 штук яйца, 3586,08 куриного мяса. Кроме того, в подсобных хозяйствах угрожаемой зоны - 854 головы домашней птицы.

Напомним, что вирус гриппа выявили на предприятии 28 октября. Пробу в оперативном порядке отправили на исследование во Владимир, где подтвердился диагноз - подтип вируса гриппа птиц (Н5N1).