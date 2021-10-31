В Зуевском районе из-за вспышки гриппа уничтожили более 27 тысяч птиц

Вирус птичьего гриппа обнаружили на предприятии 28 октября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области сожгли 27 290 трупов птиц в связи с эпидемией гриппа. Их изъяли на птицефабрике ООО «Зуевское любимое», а также в городе Зуевке, селе Сезенево и деревне Зуи.

- Охотники отстреливают дикую птицу для исследования на грипп птиц, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области. - Планируется дальнейшее сжигание трупов птицы.

Согласно распоряжению регионального правительства, чтобы не допустить распространение птичьего гриппа планируют изъять 422 015 голов куры, 110 298 штук яйца, 3586,08 куриного мяса. Кроме того, в подсобных хозяйствах угрожаемой зоны - 854 головы домашней птицы.

Напомним, что вирус гриппа выявили на предприятии 28 октября. Пробу в оперативном порядке отправили на исследование во Владимир, где подтвердился диагноз - подтип вируса гриппа птиц (Н5N1).