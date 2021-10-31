В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего в начале сентября

Местонахождение пропавшего неизвестно с начала осени

Кировчан просят помочь разыскать без вести пропавшего жителя. Местонахождение Васила Касимова неизвестно с 10 сентября текущего года. Об исчезновении 61-летнего мужчины сообщили активисты отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, черные волосы с сединой. Какая одежда была на кировчанине, не сообщается.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Отметим, что до сих пор не найден 42-летний Александр Петров. Он ушел из дома в Уржумском районе 22 октября и не вернулся.