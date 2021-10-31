В Кировской области COVID-19 с помощью ПЦР-тестов выявили еще у 260 жителей

В инфекционных стационарах находятся 5360 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба на 31 октября, в Кировской области выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 24 случая. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 263 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5360. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 600. В амбулаторных условиях лечатся 10 614 человек.

В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 719 жителей. За сутки вакцинировались 5554 кировчана.

Более подробно об изменении статистики за неделю с 25 по 31 октября можно узнать здесь.