В Кирове умер художник-гравер и ювелир Сергей Квашнин

Более 350 выставок Сергея Ивановича состоялись в России и за рубежом. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове на 67-м году жизни умер ювелир международного класса Сергей Квашнин. Мастер посвятил изготовлению монет и медалей 50 лет, в том числе и к 75-летию Победы.

В региональном правительстве отметили, что Сергей Иванович разработал для области наградную систему. Летом текущего года ему присвоили звание Почетного гражданина города Кирова.

В сентябре в Вятском художественном музее им. Васнецовых открылась персональная выставка работ автора. На ней представлены ордена, медали, почетные и должностные знаки, ювелирные украшения, реплики типографских марок.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Сергея Ивановича.