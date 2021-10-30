На Ленина столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы

Причины аварии пока неизвестны Фото: Алексей Гмызин

В субботу, 30 октября, в Кирове произошло столкновение четырех автомобилей. ДТП произошло на улице Ленина, 3.

По информации УГИБДД по Кировской области, в 13.27 столкнулись «Ниссан Икстрейл», «Митсубиси Аутлендер», «Лада Калина» и «Митсубиси Каризма».

В аварии пострадали два человека. По предварительным данным, травмы получили водители «Ниссан Икстрейл» и «Лада Калина».

Напомним, что 29 октября ДТП с пострадавшими произошло на улице Щорса. Водитель машины врезался в опору уличного освещения.