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Происшествия30 октября 2021 14:19

В Кировской области подростка подозревают в незаконном обороте наркотиков

Житель Омутнинска прятал запрещенное вещество в тайниках-закладках
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Расследование продолжается, молодой человек признал свою вину

Расследование продолжается, молодой человек признал свою вину

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области завели уголовное дело на 16-летнего подростка. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как уточнили в региональном Следкоме, житель Омутнинска организовал несколько тайников-закладок. Так, он пытался продать около 4 граммов наркотиков.

Довести преступление до конца подростку не удалось. Сотрудники полиции изъяли наркотические средства из оборота. Молодой человек признал свою вину. Сейчас расследование продолжается, допрашиваются свидетели и очевидцы.