В Кировской области подростка подозревают в незаконном обороте наркотиков

Расследование продолжается, молодой человек признал свою вину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области завели уголовное дело на 16-летнего подростка. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как уточнили в региональном Следкоме, житель Омутнинска организовал несколько тайников-закладок. Так, он пытался продать около 4 граммов наркотиков.

Довести преступление до конца подростку не удалось. Сотрудники полиции изъяли наркотические средства из оборота. Молодой человек признал свою вину. Сейчас расследование продолжается, допрашиваются свидетели и очевидцы.