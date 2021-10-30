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Здоровье30 октября 2021 10:55

За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился еще у 259 жителей

В инфекционных стационарах на лечении остается 5391 пациент
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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В реанимации врачи оказывают помощь 207 жителям региона

В реанимации врачи оказывают помощь 207 жителям региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба на 30 октября, в Кировской области выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки с выздоровлением выписали 525 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 5391. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 207 жителям региона, 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В амбулаторных условиях лечатся 10 723 человека.

В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 823 жителя. За сутки вакцинировались 9012 кировчан.