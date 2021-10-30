Погода в Кировской области на 30 и 31 октября: дождливо и ветрено

На прогулку стоит взять с собой зонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец октября запомнится кировчанам небольшим потеплением. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +6 градусов. Подробнее о погоде в традиционном прогнозе «Комсомолки».

По данным сервиса rp5, 30 октября в Кирове будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. С утра воздух прогреется до +5 градусов. Днем станет теплее еще на один градус. Ветер подует западный со скоростью 7-10 м/с. Атмосферное давление ожидается низким - 749 мм ртутного столба.

В воскресенье, 31 октября, синоптики также прогнозируют дождливую погоду. Осадки ожидаются в течение всего дня. Утром температура воздуха составит +3 градуса. Днем потеплеет до +6. Ветер продолжит дуть западный со скоростью 7-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.