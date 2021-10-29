Кировская область получит кредит на два миллиарда рублей на развитие микрорайона «Шубино-Ганино»

Нашей области одобрили заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировская область получит два миллиарда рублей в виде инфраструктурного кредита. Как сообщили в региональном правительстве, деньги выделят на проект, по которому планируется развивать микрорайон «Шубино-Ганино».

На эту субсидию предполагается ввести порядка 220 тысяч квадратных метров жилья, создать школу, детсады и поликлинику и открыть новые рабочие места. Средства также пойдут на обновление и увеличение автопарка: планируется закупить 77 новых автобусов на метане. Кроме того, деньги распределят и на строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО. Туда на вторичную обработку намерены отправлять картон, бумага, пластмассы и полимеры, стекло, лом черных металлов и алюминии. Предприятие также будет перерабатывать пищевые отходы, превращая их в почвогрунт.

Заявку региона одобрили, деньги будут выделены. Стоит отметить, что такие кредиты выдаются субъектам РФ на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых.