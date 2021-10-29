В Кирове световые «зебры» появятся еще на 5 пешеходных переходах

Световые проекции значительно снижают риск возникновения ДТП. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается установка световых проекции над пешеходными переходами. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в администрации города.

Так, в ближайшие дни подобные устройства появятся на проблемных переходах на улицах Карла Маркса, 20; Лепсе, 10; Ломоносова, 17; Павла Корчагина, 74 и на проспекте Строителей, 1а. Приступить к установке проекции планируется уже в ближайшие дни.

Отметим, что по словам специалистов, световые «зебры» значительно уменьшают риск возникновения ДТП. Водитель издалека видит обозначение пешеходного перехода и заранее начинает снижать скорость.