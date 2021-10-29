В Кирове жители нескольких домов снова оказались без холодной воды

Воду отключили по причине прорыва на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители пяти домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения вновь стала авария на теплосетях. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По сообщениям сотрудников ресурсоснабжающей компании, воду отключили в многоквартирных домах на улицах Пролетарской, Спасской и Искожевском переулке областного центра. Кроме того, без водоснабжения остались несколько жителей поселка Костино.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. Они продолжат работать до тех пор, пока подача ресурса не будет полностью восстановлена. Подробнее узнать о графике и адресах можно здесь.