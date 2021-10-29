Бывший глава Малмыжского района незаконно устроился на работу

Работодателя наказали за несвоевременное уведомление о трудоустройстве экс чиновника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Малмыжского района выявила факт незаконного трудоустройства экс главы муниципального образования. Чиновник поступил на работу в коммерческую организацию, которая не уведомила об этом госструктуру. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

На компанию ООО «Малмыжагроснаб» и ее руководителя представители надзорного органа завели дела об административном правонарушении. Директору и юридическому лицу выписали штраф в размере 20 и 50 тысяч рублей, который был оплачен в короткие сроки.

На сегодняшний день работодатель сообщил всю необходимую информацию в администрацию Малмыжкского района. Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле местной прокуратуры.