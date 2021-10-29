В Кирове под колесами «Дэу Матиза» оказался 56-летний пешеход

Одной из причин происшествия могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 28 октября, в Кирове водитель иномарки сбил пешехода. Происшествие случилось в 17 часов 5 минут на улице Индустриальной у дома № 4. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» вовремя не заметил 56-летнего пешехода и наехал на него. Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ему госпитализация пока не сообщается. По словам сотрудников ГИББДД, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.